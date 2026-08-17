Росіяни атакували Запорізьку область, є дві жертви і троє поранених

Російські війська на ранок понеділка завдали більше 1 тис. ударів по 60 населених пунктах Запорізької області, внаслідок чого двоє загиблих троє постраждалих, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Загалом упродовж доби окупанти завдали 1217 ударів по 60 населених пунктах Запорізької області. Дві людини загинули, ще троє отримали поранення внаслідок ворожих атак по Запорізькому району", – написав він у телеграмі.

Федоров зазначив, що війська РФ здійснили 20 авіаційних ударів по Запоріжжю, Малокатеринівці, Новомиколаївці, Григорівці, Вікторівці, Трудовому, Новокасянівці, Барвинівці, Тернівці, Михайлівському, Мар'янівці, Новосолоному, Преображенці, Тимошівці, Омельнику, Свободі, Бабашах, Червоному Яру, Червоній Криниці.

Він додав, що 846 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Малокатеринівку, Комишуваху, Кушугум, Сонячне, Біленьке, Червонодніпровку, Лисогірку, Григорівку, Річне, Веселянку, Запорожець, Запасне, Новояковлівку, Новотроїцьке, Матвіївку, Українку, Люцерну, Веселий Гай, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук'янівське, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Преображенку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Чарівне, Новоселівку, Гуляйпільське, Гірке, Староукраїнку, Долинку, Копані, Верхню Терсу, Воздвижівку, Цвіткове, Косівцеве, Нове.

Також зафіксовано 1 обстріл із РСЗВ по території Цвіткового, а 350 артударів прийшлися по Малокатеринівці, Червонодніпровці, Григорівці, Річному, Запорожцю, Запасному, Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук'янівському, Оріхову, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Преображенці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір'ю, Лугівському, Чарівному, Новоселівці, Гуляйпільському, Гіркому, Староукраїнці, Долинці, Копанях, Верхній Терсі, Воздвижівці.

Крім того, надійшло 35 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та об'єктів інфраструктури.