17 серпня: Яке сьогодні свято, все про цей день

17 серпня відзначають Міжнародний день чорного кота, День магазинів секонд-хенду, День картоплі у США.

Національне свято Республіки Індонезія. День Незалежності (1945).

Православна церква вшановує пам'ять святого мученика Мирона.

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Міжнародний день чорного кота

Серед котів здавна вирізнялися саме чорні. Відомий факт, що ці тварини досить часто потерпали від несправедливого ставлення, адже їх зазвичай ототожнювали з чорною магією та невдачами. Щоправда, в деяких культурах було навпаки — присутність чорного кота вважалася добрим знаком. Тож цим граційним створінням присвячено окреме свято — Міжнародний день чорного кота, який відзначається щороку 17 серпня.

День магазинів секонд-хенд

17 серпня святкується День магазинів секонд-хенду або День економного магазину.

Стають дуже популярними такі товари завдяки невеликій вартості. Але не лише економія приваблює покупців. Для поціновувачів незвичних чи антикварних речей ці торгові точки взагалі справжній клондайк скарбів. Також у секонд-хенді можна недорого купити фірмові речі гарної якості, що дуже подобається людям, які не можуть собі дозволити їх придбання в брендових магазинах.

День картоплі у США

Щорічно 17 серпня в США святкується Національний день картоплі – однієї з найпопулярніших у світі овочевих культур. Святкують цей день особливим чином – готують для себе, своєї сім’ї та друзів різноманітні страви з картоплі.

Народилися в цей день:

140 років від дня народження Стефана Владислава Брили (1886-1943), польського інженера-будівельника, архітектора, який першим у світі опрацював засади зварювання сталевих конструкцій;

130 років від дня народження Юзефа Віттліна (Вітліна) (1896-1976), польського та американського письменника, поета, перекладача;

90 років від дня народження Ростислава Петровича Маменка (1936), українського поета;

80 років від дня народження Віталія Григоровича Абліцова (1946), українського журналіста, літературного критика, громадсько-політичного діяча;

70 років від дня народження Сидора Степановича Кіраля (1956), українського літературознавця.

Ще цього дня:

1914 - У Львові створено українську національну військову формацію - легіон "Українських Січових Стрільців";

1918 - Гетьман Павло Скоропадський встановив в Українській Державі 8-годинний робочий день;

1941 - Розпочалася депортація жителів Кримського півострова німецької національності, до 20 серпня було виселено 50 тисяч осіб;

1969 - Львівські "Карпати" стали володарями кубка СРСР;

1999 - Затверджено прапор Донецької області;

2011 - На навколоземну орбіту вивели український супутник "Січ-2"; (супутник оптико-електронного спостереження Землі; 3-й із серії супутників "Січ").

Церковне свято

Святого мученика Мирона

Святий Мирон помер 250 року за віру за часів імператора Декія. День його смерті став спеціальною датою, коли допомагають удовам, сиротам і всім знедоленим.

За переказами 17 серпня вважається першим днем, коли починає опадати листя. Першим воно опадає з берези, потім з липи та черемхи.

Цього дня роблять заготовки на зиму, а щоб вони були смачними і не зіпсувалися - не можна ходити до церкви, на цвинтар і поминати чорта.

На Мирона продовжують сівбу ярих, удобрюють ґрунт, в'яжуть снопи, збирають овочі.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Дмитро, Ілля, Мирон, Олексій, Павло, Уляна.

З прикмет цього дня:

Сонце сідає в серпанку — наступного дня буде вітер і дощ. Ранковий туман піднімається над лісом — до великої кількості грибів. Граки ввечері летять у південному напрямку — чекайте на сонячну погоду. Зірки мають червонуватий відтінок — скоро здійметься вітер із дощем. Собака з кішкою сваряться — у домі будуть сварки та негаразди.

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