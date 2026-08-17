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У Росії планують закріпити школи за військовими частинами – ЦПД

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У Нижньому Новгороді (РФ), всі школи міста планують закріпити за конкретними військовими частинами, повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

"У Нижньому Новгороді всі 180 шкіл міста планують закріпити за конкретними військовими частинами, створюючи додаткові можливості для залучення школярів до військової інфраструктури. А для учнів 8-11 класів із 1 вересня запроваджують 34-годинний модуль початкової військової підготовки", – йдеться в повідомленні.

У Центрі зазначили, що окрім цього, там школярів залучатимуть до п'ятиденних зборів у військових центрах.

"Якщо раніше такі заходи проводили переважно для десятикласників, то з наступного навчального року до них планують залучати вже учнів 8-х класів", – заявили у Центрі.

Зазначається, що фактично російська влада послідовно перетворює освітні установи у центри підготовки майбутнього ресурсу для війни.

"Закріплення шкіл за військовими частинами створює додаткові можливості для поширення серед школярів пропаганди війни й вербування майбутніх випускників на війну проти України", – йдеться у повідомленні.

Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/18871

#цпд #школи #рф
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