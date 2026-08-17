Сил безпілотних систем від початку серпня уразили 5 тисяч загарбників – "Мадяр"

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр) заявив, що серед викликів, які стоятимуть перед Україною найближчим часом, – нарощування росіянами ударів ракетами і реактивними дронами.

"Поточні і наступні виклики та складнощі на поверхні: нарощування противником ракетних та реактивно-шахедних ударів, погано прихована, але вже звісна поствиборча мобілізація, вагання партнерів тощо. Нам своє робити – повертати біль ворогу", – написав він у Facebook.

За його словами, у період 1-15 серпня військові Сил безпілотних систем уразили 5 тисяч окупантів (по 333 особи щодобово) і висловив переконання, що у серпні традиційний показник у десять тисяч убитих і поранених загарбників буде досягнутий.

"МоЛоЧКа" працює (22 плавзасоби ТФ вже на екваторі серпня, всього 228 за час операції), "Кримський рубильник off" підтримує стан блекі-блекі (блимало 74 (243 протягом 45 діб) енерговузли за два тижні, графік "година на добу" впевнено підтримується на півострові), траса Новоросія пише римейк MadMax, кватирка у небо боліт ППО-падом підтримується відкритою. Далі буде", – зазначив Мадяр.

Джерело: https://www.facebook.com/Brovdi.Art/posts/pfbid02decPLsQNKFmcjjBdRifMg728vK1cXC2HbVEtLYCPMev19BqGLkMDx9fJFqePYRzgl?locale=uk_UA