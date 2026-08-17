Буданов: Коновальця тимчасово перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі, згодом – в Українському пантеоні

Першого голову ОУН Євгена Коновальця тимчасово перепоховають на території Національного військового меморіального кладовища, а згодом – в українському національному пантеоні, повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов.

"Після 88 років на чужині полковник Євген Коновалець повертається додому. Його ім'я десятиліттями намагалися стерти, спотворити чи віддати забуттю. Вороги вільної України боялися полковника за життя – бояться й досі. Мабуть, саме тому повернення його праху на рідну землю тривалий час вважали "не на часі", – зазначив Буданов.

За його словами, понад століття тому полковник Коновалець та його покоління взяли на себе відповідальність здобути незалежну українську державу.

"Змінилися часи й обставини, але суть боротьби залишилася незмінною: захист нашої свободи, суверенітету та права бути господарями на власній землі. Сьогодні вже нове покоління українських захисників продовжує цю справу, тримаючи стрій у битві проти того самого ворога", – наголосив Буданов.

За його словами, Коновальця буде тимчасово перепоховано на території Національного військового меморіального кладовища, а згодом – в Українському національному пантеоні.

"Він мріяв побачити синьо-жовтий прапор над вільним Києвом і присвятив цьому все своє життя. Найкращою шаною його пам'яті стане сильна, суверенна Україна, яку в нинішній боротьбі виборюємо ми", – наголосив Буданов.

Джерело: https://t.me/Kyrylo_Budanov_Official/722