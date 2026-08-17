На фронті відбулось 181 боїв за добу, найбільше на покровському напрямку – Генштаб

Російські війська від початку доби 181 разів атакували позиції Сил оборони України, найактивнішим ворог був на покровському напрямку, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України.

"Загалом від початку цієї доби відбулося 181 бойове зіткнення. Противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 13 ракет, здійснив 52 авіаційні удари, скинув 161 керовану авіабомбу. Крім того, залучив для ураження 6862 дрони-камікадзе та здійснив 2355 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ", – йдеться в повідомленні.

На північно-слобожанському та курському напрямках Сили оборони відбили одну атаку противника. Крім того, ворог завдав двох авіаційних ударів із застосуванням шести керованих авіабомб та здійснив 29 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, зокрема один із реактивних систем залпового вогню.

Упродовж доби на південно-слобожанському напрямку противник 11 разів штурмував позиції наших підрозділів біля Лиману, Козачої Лопані, Ізбицького, Охрімівки, Круглого та Дворічанського; ще одне боєзіткнення триває дотепер.

На куп'янському напрямку ворог здійснив два штурми позицій Сил оборони в напрямку населених пунктів Новоплатонівка та Курилівка; одне боєзіткнення триває.

Вісім спроб загарбників просунутися відбито на лиманському напрямку в районах Карпівки, Рідкодубу, Новоселівки, Дробишевого, Лиману та Діброви.

На слов'янському напрямку Сили оборони зупинили 15 спроб загарбників іти вперед поблизу Рай-Олександрівки, Кривої Луки, Закітного, Миколаївки та Різниківки; ще одне боєзіткнення триває.

На костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 13 ворожих штурмів поблизу Іванопілля, Костянтинівки, Іллінівки, Новоселівки та Степанівки; ще два боєзіткнення тривають.

Усього 21 атаку відбито на покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Кучерів Яр, Новий Донбас, Білицьке, Шевченко, Новогришине, Мирне, Сергіївка, Удачне, Молодецьке, Новопідгородне та Новопавлівка. Чотири боєзіткнення тривають.

"За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 36 окупантів та 10 – поранено; знищено дві одиниці автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки ворога. Пошкоджено одну артилерійську систему, дві одиниці автомобільної, дві одиниці спеціальної техніки та один пункт управління безпілотними літальними апаратами противника. Знищено або подавлено 219 безпілотних літальних апаратів різних типів", – сказано в повідомленні.

Оборонці відбили одну атаку окупантів на олександрівському напрямку в районі Єгорівки.

Дванадцять атак окупантів зафіксовано на гуляйпільському напрямку в районах населених пунктів Рівне, Різдвянка, Гірке, Залізничне, Копані та Гуляйпільське; ще одна атака триває.

На оріхівському напрямку захисники відбили одну атаку противника в районі Новояковлівки.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0VayV5WAgJsbJAoNdKnURAw2guGmk1kWDPCMbY8hSHnspJrgDtb33TG8ZLsLK7RQml