Трамп доручив главі Пентагону скоротити масштаб військових навчань із Південною Кореєю

Президент США Дональд Трамп заявив, що доручив главі Пентагону скоротити масштаб спільних військових навчань із Південною Кореєю.

"Виходячи з моїх дуже добрих стосунків з Кім Чен Ином, представником Північної Кореї, я не задоволений тим фактом, що Сполучені Штати давно погодилися брати участь у спільних військових навчаннях з Південною Кореєю", – заявив Трамп.

За його словами, ці навчання "не тільки є дорогими, значну частину яких покривають США, але й посилають абсолютно недоречний та ворожий сигнал країні, яка, поки Дональд Дж. Трамп був президентом, не погрожувала та ставилася з повагою".

Він додав, що оскільки вже занадто пізно скасовувати навчання, він доручив військовому міністру Піту Хегсету суттєво їх скоротити.

"Хоча це дещо не пов'язано з цим (?), я нещодавно запитав президента Південної Кореї, чи хотіли б вони приєднатися до нас у денуклеаризації Ісламської Республіки Іран, і вони сказали: "Ні, дякую!", – зазначив Трамп.

Джерело: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/117107215379637520