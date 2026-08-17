Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Суми під атакою ворожих БпЛА, є влучання і пожежі

1 хв читати
Додати як джерело

Пізно ввечері в неділю росіяни масовано атакували Суми ударними БпЛА, є влучання в житловому секторі та по об'єктах цивільної інфраструктури, повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

"Суми. Масована атака російських ударних БпЛА, попередньо – реактивного типу", – пише він у телеграмі.

За словами Григорова, є влучання у житловому секторі та по об'єктах цивільної інфраструктури. На місцях ударів виникли масштабні пожежі.

Інформація щодо постраждалих з'ясовується, додав він.

Джерело: https://t.me/hryhorov_oleg/3096

#пожежі #атака #суми
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Колона мітингарів за діалог та реформи в оборонці пройшла ходою до площі Франка, вручивши петицію представникам ОП

Колона мітингарів за діалог та реформи в оборонці пройшла ходою до площі Франка, вручивши петицію представникам ОП

Учасники акції протесту за діалог і реформи в оборонному секторі, які раніше зібралися біля Арки Свободи українського народу в центрі Києва у неділю,…

Читати

У Кривому Розі з-під завалів дістали тіло ще одного загиблого внаслідок нічної атаки ворога – Вілкул

Вже двоє загиблих внаслідок нічної ракетно-дронової атаки росіян на Кривий Ріг, повідомив голова ради оборони міста Олександр Вілкул в Телеграм-канал…

Читати