Суми під атакою ворожих БпЛА, є влучання і пожежі

Пізно ввечері в неділю росіяни масовано атакували Суми ударними БпЛА, є влучання в житловому секторі та по об'єктах цивільної інфраструктури, повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

"Суми. Масована атака російських ударних БпЛА, попередньо – реактивного типу", – пише він у телеграмі.

За словами Григорова, є влучання у житловому секторі та по об'єктах цивільної інфраструктури. На місцях ударів виникли масштабні пожежі.

Інформація щодо постраждалих з'ясовується, додав він.

Джерело: https://t.me/hryhorov_oleg/3096