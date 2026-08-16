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"Нова пошта" підтвердила руйнування свого відділення в Краматорську та загибель співробітника через ворожу атаку

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Унаслідок влучання російського дрона зруйновано відділення №3 "Нової пошти" у Краматорську Донецької області, загинув співробітник компанії, ще четверо дістали поранення різного ступеня тяжкості, повідомила "Нова пошта".

"Внаслідок влучання дрона зруйновано відділення №3 Нової пошти на Донеччині. У результаті цинічної ворожої атаки на цивільну інфраструктуру в м. Краматорськ, загинув наш колега, а ще чотири отримали поранення різного ступеню тяжкості", – йдеться в повідомленні в телеграмі.

Як повідомляється, пораненими співробітниками опікуються медики.

Триває ліквідація наслідків. Детальна інформація щодо пошкодженого вантажу буде встановлена найближчим часом.

"Ми компенсуємо клієнтам оголошену цінність відправлень, які були знищені внаслідок атаки. Нова пошта вже задіяла резервні логістичні маршрути, щоб мінімізувати можливі затримки в доставці", – зазначили в компанії.

Як зазначається, актуальну інформацію про статус відправлень можна дізнатись у мобільному застосунку та на сайті Нової пошти.

Як повідомлялося, російські окупанти атакували приміщення "Нової пошти" у Краматорську в неділю, внаслідок чого одна людина загинула і шестеро постраждали, повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Джерело: https://t.me/novapostcorp/5025

#краматорськ #пошта #нова
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