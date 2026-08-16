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Події

Росіяни знову вдарили по Кривому Рогу, загинула людина

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Російські війська в неділю завдали другого удару по Кривому Рогу, загинула ще одна людина, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"Загинула одна людина – ворог знову ударив по Кривому Рогу. Виникла пожежа. Пошкоджена транспортна інфраструктура", – написав він у телеграмі.

Ганжа також повідомив, що станом на 18:30 в області поранено одну людину – 48-річна жінка постраждала в Нікопольському районі.

Понад 50 разів ворог атакував п'ять районів області безпілотниками, артилерією та авіабомбами.

Як повідомлялося, ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" (АМКР) вночі зазнало ракетного удару з боку країни-агресора, двоє люде загинуло та ще 13 співробітників підприємства та підрядних організацій поранені.

Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/31427

https://t.me/dnipropetrovskaODA/31424

#дніпропетровська #жертви #обстріл
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