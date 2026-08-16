Колона мітингарів за діалог та реформи в оборонці пройшла ходою до площі Франка, вручивши петицію представникам ОП

Учасники акції протесту за діалог і реформи в оборонному секторі, які раніше зібралися біля Арки Свободи українського народу в центрі Києва у неділю, провели ходу вулицею Хрещатик, Алеєю Героїв Небесної Сотні та вулицею Ольгинською, яка завершилася мітингом на площі Івана Франка неподалік будівлі Офісу президента.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", понад 1 тис. мітингувальників йшли у супроводі Поліції діалогу організованою пішою колоною по проїжджій частині вулиць, автомобільний рух якими ненадовго перекривався. На чолі колони їхав автомобіль, на якому була змонтована невелика сцена із звукопідсилювальною апаратурою.

Учасники ходи несли прапори України, банери та картонні транспаранти з написами "Демократія", "Ні корупції", "Інновація = перемога", "Оборона – не місце для експериментів", "Мені заплатили за мітинг ціною власного життя", "Україна – не Росія" та іншими.

Вони вимагали повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони і скандували "Поверніть Федорова", "слухати народ потужно", "не мовчіть", "дронами, а не людьми" та інші гасла, а також співали пісень. Також лунала критика ексміністра оборони України Рустема Умєрова, нещодавно призначеного головою Служби зовнішньої розвідки, та Віталія Кіма, призначеного міністром у справах ветеранів України.

Понад половина учасників акції – молодь, але представлені різні вікові групи.

На блок-посту на розі вулись Інститутської та Ольгінської декілька мітингарів передали представнику Офісу президента звернення до президента України Володимира Зеленського та текст петиції з вимогою пояснити призначення Умєрова та Кіма та призначити очільників Міністерства оборони та Міністерства закордонних справ.

Петицію раніше намагався зареєструвати на сайті голови держави ветеран Дмитро Козятинський, який закликав учасників мітингу доєднатись до недільної протестної ходи, але вона була відхилена.

Учасники ходи близько 20:30 зібралися біля пам'ятника Франка, після чого акція продовжилася у звичному форматі мітингу, що вже проходив тут неодноразово. Як і в п'ятницю, значно помітнішою стала роль ведучих мітингу. Повторюючи за ними, мітингарі скандують "Стою тут за тих, хто стоїть за мене там", "Не підем без результатів", "Влада це не жарти" та інші гасла.

На газонах площі Франка акуратними рядами розкладені сотні картонок з гаслами з минулих акцій за повернення Федорова, які проходили на площі Франка у минулі тижні.

Акція проходить мирно. Крім Поліції діалогу, на місці перебувають десятки представників ЗМІ.

Як повідомлялося, акції проти зміни міністра оборони України, зокрема, з вимогою залишити на цій посаді Михайла Федорова, розпочалися 16 липня. Того дня Верховна Рада за поданням новопризначеного прем'єр-міністра Сергія Корецького затвердила новий склад Кабінету міністрів України, однак за квотою президента не були призначені міністр закордонних справ, а також міністр оборони, подання по цих кандидатурах не надійшли.

Уряд з 20 липня поклав тимчасово виконання обов'язків міністра оборони України на Євгенія Хмару, якого президент України Володимир Зеленський 17 липня звільнив від тимчасового виконання обов'язків голови Служби безпеки України та з посади начальника Центру спеціальних операцій "А" СБУ.

23 липня колишній міністр оборони Михайло Федоров висловив вдячність Зеленському за всі запропоновані варіанти посад і заявив, що хоче реально впливати на хід війни, тож не погоджується на жодну іншу посаду, окрім посади міністра оборони.

За заявами ініціаторів протесту з 24 липня розпочалася безстрокової акції до призначення Федорова міністром оборони.

Протестна хода за діалог і реформи в оборонному секторі пройшла в неділю щонайменше в дев'яти містах: Києві, Львові, Дніпрі, Луцьку, Рівному, Полтаві, Одесі, Вінниці, Хмельницькому та Чернівцях.