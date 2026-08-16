Глави МЗС України і Естонії: Доки триватиме війна Росії проти України, доти поширюватиметься загроза для країн НАТО

Міністри закордонних справ України Андрій Сибіга та Естонії Маргус Цахкна вважають, що доки триватиме війна Росії проти України, доти поширюватиметься загроза для країн НАТО.

"Доки триває війна Росії проти України, ця загроза поширюватиметься за межі наших кордонів. Сильніша Україна, більший тиск на Росію та рішуча колективна відповідь – це те, що може змінити розрахунки Москви та стримати подальшу агресію", – написав в соцмережі Х Сибіга.

Він додав, що ці інциденти трапляються дедалі частіше, і не слід мати ілюзій щодо дій Росії.

За його словами, Кремль стежить за кожною реакцією та перевіряє, як далеко вона може зайти.

Водночас Цахкна зазначив готовність НАТО протидіяти і захищати кожен сантиметр території союзників, збивши безпілотник над Румунією\ минулої ночі.

"Водночас загроза для НАТО існуватиме доти, доки Росія продовжуватиме свою агресивну війну проти України. Саме тому ми повинні підтримувати сильну військову, економічну та політичну підтримку України, одночасно посилюючи тиск на Росію, щоб вона припинила свою агресивну війну та досягла справедливого та тривалого миру", – наголосив глава естонського МЗС.

Раніше міністерка закордонних справ Румунії Оана Цоя повідомляла, що минулої ночі пілоти ВПС, які контролювали румунський повітряний простір, ліквідували ще один безпілотник, який без дозволу увійшов у повітряний простір Румунії.

Вона зазначила, що Міністерство оборони Румунії повідомило, що о 04:44 було виявлено ціль, яка увійшла в національний повітряний простір, за 24 км на північ від Галаца, після чого два винищувачі F-18, які превентивно піднялися в повітря з військової авіабази Міхаїла Когелнічану, отримали дозвіл на політ.

За її словами, о 05:01 безпілотник був перехоплений та знищений у безлюдному районі іспанськими пілотами у координації з румунським командним центром.