Протестна хода за діалог і реформи в оборонці розпочалася в центрі Києва

Акція протесту у форматі протестної ходи за діалог і реформи в оборонному секторі розпочалася в центрі Києва у неділю.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", станом на 19:50 близько 1 тис. учасників зібралися біля Арки Свободи українського народу, де розпочалася хода, фінальною точкою якої є площа Івана Франка, де традиційно останні тижні проходив мітинг за повернення Михайла Федорова в Міністерство оборони. Люди продовжують прибувати і доєднуватися до колони.

Як і в попередні дні протесту головним атрибутом протесту є так звані "картонки" з різноманітними написами: "Поверніть Федорова", "Федоров – МО", "Говорить вся Україна", "ВЕРТАЙте", "Династія чи наДІЯ?", "Який план війни?" та багато інших.

Більшість написів присвячені саме темі повернення Федорова в Міноборони. Також є поодинокі "картонки" з написом "Мінвет – ветеран".

Серед різноманітних вимог протестувальників: зрозуміла комунікація влади та підходи, які гарантують безпеку та ефективне управління оборонним сектором.

Ходу супроводжує поліція діалогу. Також присутні співробітники як українських так і зарубіжних ЗМІ.

За інформацією медіа, протестна хода за діалог і реформи в оборонному секторі проходить щонайменше в дев'яти містах: Києві, Львові, Дніпрі, Луцьку, Рівному, Полтаві, Одесі, Вінниці, Хмельницькому та Чернівцях.

Як повідомлялося, акції проти зміни міністра оборони України, зокрема серед вимог – залишити на посаді Михайла Федорова, розпочалися 16 липня.

16 липня Верховна Рада за поданням новопризначеного прем'єр-міністра Сергія Корецького затвердила новий склад Кабінету міністрів України. В той же час, за квотою президента не були призначені міністр закордонних справ, а також міністр оборони, подань по цим кандидатурам не надійшли.

Уряд з 20 липня поклав тимчасово виконання обов'язків міністра оборони України на Євгенія Хмару, якого президент України Володимир Зеленський 17 липня звільнив від тимчасового виконання обов'язків голови Служби безпеки України та з посади начальника Центру спеціальних операцій "А" СБУ.

23 липня колишній міністр оборони Михайло Федоров висловив вдячність президенту Володимиру Зеленському за всі запропоновані варіанти посад і заявив, що хоче реально впливати на хід війни, тож не погоджується на жодну іншу посаду, окрім посади міністра оборони.

За заявами ініціаторів протесту, з 24 липня розпочалася безстрокової акції до призначення Федорова міністром оборони.