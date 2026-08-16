РФ атакувала приміщення "Нової пошти" у Краматорську: один загиблий і шестеро постраждалих – Філашкін

Російські окупанти атакували приміщення "Нової пошти" у Краматорську в неділю, внаслідок чого одна людина загинула і шестеро постраждали, повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Щонайменше 1 людина загинула і 6 поранені внаслідок удару по Краматорську. Сьогодні вдень росіяни атакували місто безпілотником – влучили у приміщення пошти", – написав він у телеграмі.

Пошкоджено будівлю відділення, остаточні наслідки обстрілу уточнюємо.

На місці працюють усі відповідальні служби, постраждалим надають необхідну допомогу.

Філашкін закликав всіх, хто досі залишається на Донеччині евакуюватися до безпечних регіонів України.

Раніше низка пабліків повідомляла про російський удар по останньому вантажному приміщенню "Нової пошти" в Краматорську. Офіційної інформації від компанії агентству "Інтерфакс-Україна" наразі не надходило.