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Російські атаки на Херсонщину: четверо постраждалих, пошкоджено лікарню та цивільну інфраструктуру – прокуратура

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Російські атаки на Херсонщину: четверо постраждалих, пошкоджено лікарню та цивільну інфраструктуру – прокуратура

У Херсонській області через російські атаки в неділю постраждали четверо людей, також зазнали руйнувань будинки, корпус лікарні та інша цивільна інфраструктура, повідомила обласна прокуратура.

"Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії дістали поранень чотири людини. Крім того, пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, корпус лікарні, магазин, складські приміщення, гаражі, службові та легкові автомобілі", – йдеться у повідомленні.

За даними прокуратури, 16 серпня армія РФ атакувала населені пункти Херсонщини за допомогою авіації, ствольної артилерії та дронів різного типу.

Усі постраждалі зазнали травм через ворожі дронові атаки у Херсоні та селі Інгулець.

 

#постраждалі #херсонська_область #атаки
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