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Сибіга: Швейцарія виділить близько $730 тис. на відбудову Києво-Печерської лаври після атаки РФ

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Сибіга: Швейцарія виділить близько $730 тис. на відбудову Києво-Печерської лаври після атаки РФ
Фото: Єгор Шуміхін

В.о. міністра закордонних справ України Андрій Сибіга привітав рішення Швейцарії виділити близько $730 тис. на відбудову Києво-Печерської лаври, об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та однієї з найважливіших духовних і культурних пам’яток України.

"Я вітаю рішення Швейцарії виділити близько 730 000 доларів США на збереження Києво-Печерської лаври, об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та однієї з найважливіших духовних і культурних пам’яток України", – написав Сибіга у соцмережі Х.

За його словами, ця підтримка має особливе значення сьогодні. Він зазначив, що лише за два місяці до 975-ї річниці Лаври Росія навмисно завдала удару по цій багатовіковій святині. "Поки Росія прагне знищити культурну спадщину України та стерти нашу ідентичність, наші партнери стоять поруч з нами у її захисті та збереженні для майбутніх поколінь", – пише він.

"Я вдячний Швейцарії за цей відчутний вияв солідарності та @SwissGov-делегату від України @jacquesgerberch за те, що він приєднався до нас у Києві з нагоди цієї важливої ​​річниці. Разом ми захищаємо спадщину України та безцінну частину культурної спадщини Європи та світу", – наголосив Сибіга.

#кошти #відбудова #швейцарія #києво_печерська_лавра
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