РФ атакувала Одещину: дев'ятеро постраждалих, пошкоджено та загорілося приміщення ТЦ – ДСНС

Відомо вже про дев’ятьох постраждалих унаслідок ворожої атаки Одеської області, також сталося руйнування будівлі ТЦ з подальшим загоранням, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Одещина: 9 людей постраждали внаслідок чергової російської атаки", – йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначають, що в Одеському районі сталося руйнування будівлі торговельного центру з подальшим загоранням та займанням сухої рослинності поруч. Попри повторні сигнали повітряної тривоги, рятувальники ліквідували займання та не допустили поширення вогню.

Крім того, за іншою адресою зруйновано 2 приватні будинки, пошкоджено 3 автомобілі та газову трубу.

На місцях працювали психологи ДСНС, які надавали допомогу мешканцям.

Як повідомлялося, кількість постраждалих внаслідок російського удару по Одесі в неділю, 16 серпня, зросла до 5 людей.