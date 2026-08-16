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В Одесі постраждали 5 людей, зруйновані два житлові будинки

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В Одесі постраждали 5 людей, зруйновані два житлові будинки
Фото: Одеська ОВА

Кількість постраждалих внаслідок російського удару по Одесі в неділю, 16 серпня, зросла до 5 людей, повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"На жаль, на цю хвилину відомо вже про п’ятьох постраждалих. Чотирьох людей госпіталізували. Стан одного з постраждалих лікарі оцінюють як важкий", – написав Кіпер в телеграм-каналі.

Він додав, що внаслідок удару два житлових будинки було зруйновано. На місці триває ліквідація наслідків атаки. Постраждалим надається уся необхідна допомога.

Як повідомлялося, росіяни вдарили реактивним безпілотником по поштовому відділенню у торговельному центрі в передмісті Одеси. Раніше було відомо про чотирьох постраждалих.

#постраждалі #одеса
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