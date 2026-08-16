Волонтер не перебував у розшуку на момент зупинки поліцією евакуаційного транспорту – роз'яснення УЧХ

Волонтер загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста (УЧХ) не перебував у розшуку на момент зупинки представниками поліції евакуаційного транспорту в Миколаївській області 14 серпня.

"Український Червоний Хрест звертає увагу, що на момент зупинки транспортного засобу волонтер загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста не перебував у розшуку. Під час зупинки на місці йому також не було повідомлено, що його планують доставити до ТЦК та СП для проходження військово-лікарської комісії з подальшою можливою мобілізацією",— йдеться у додатковому роз’ясненні Українського Червоного Хреста у Фейсбуці у неділю.

В УЧХ зазначили, що евакуацію людей, які перебували в автомобілі на момент зупинки, продовжили та успішно завершили, однак з затримкою, інші волонтери організації.

"Український Червоний Хрест із розумінням ставиться до вимог чинного законодавства у сфері мобілізації та військового обліку. Своєю чергою організація має значну кількість волонтерів, які були мобілізовані, та усвідомлює, що питання бронювання волонтерів наразі не має належного законодавчого врегулювання. Водночас у цій ситуації йдеться про особливі обставини: на момент зупинки волонтер безпосередньо виконував складне гуманітарне завдання – здійснював евакуацію цивільних із небезпечного району", – зазначається у заяві.

В організації підкреслили, що наразі не мають чіткого розуміння, за яких умов волонтери Українського Червоного Хреста можуть безперешкодно виконувати завдання, пов’язані з порятунком і кризовою допомогою людям, зокрема під час роботи на території Миколаївської області або транзитного переміщення через неї, з одночасним дотриманням вимог законодавства про військовий облік.

"Така невизначеність вже зараз створює додаткові ризики для безперервності гуманітарної діяльності та безпосередньо впливає на можливість залучення волонтерів до евакуації населення, реагування на надзвичайні ситуації та надання допомоги постраждалим", – зазначається у заяві.

В організації наголосили, що Український Червоний Хрест відкритий до конструктивного діалогу з державними органами для напрацювання зрозумілого механізму взаємодії, який дозволить одночасно забезпечувати дотримання законодавства та безперервність гуманітарної допомоги людям.

Як повідомлялося, 14 серпня під час евакуації цивільних із Херсона представники поліції на території Миколаївської області зупинили автомобіль Херсонського обласного загону швидкого реагування УЧХ та відсторонили водія від подальшого виконання рейсу.

Екіпаж здійснював евакуацію людей із вразливих категорій населення, серед яких буда людина з ампутацією, трирічна дитина, людина з онкологічним захворюванням та члени їхніх родин.