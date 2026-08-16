Сибіга обговорив із главою МЗС Греції захист українського неба та безпеку в Чорному морі

Очільник МЗС України Андрій Сибіга провів телефонні переговори з міністром закордонних справ Греції Георгосом Герапетрітісом.

"Я поінформував колегу про наслідки постійних російських атак на українські міста та інфраструктуру. Зростаючі масштаби російського ракетно-дронового терору роблять посилення захисту неба України нагальною пріоритетною задачею", – повідомив Сибіга в соцмережі Х.

Окрему увагу під час розмови сторони приділили безпековій ситуації в Чорному морі. Український міністр підкреслив, що систематичні удари Росії по портах, цивільних суднах і морській інфраструктурі створюють пряму загрозу для міжнародної торгівлі та глобальної продовольчої безпеки.

За словами Сибіги, для двох морських держав свобода судноплавства є питанням принципу та безпеки.

"Росія намагається перетворити Чорне море – життєво важливу артерію, що з’єднує країни, ринки та людей, – на ще один інструмент тиску та залякування. Ми маємо спільний інтерес у тому, щоб воно залишалося відкритим, безпечним і вільним для морського судноплавства", – наголосив він.

Наприкінці розмови сторони обмінялися думками щодо ключових напрямків двосторонньої співпраці й домовилися підтримувати постійний контакт.