Росіяни вдарили по об'єкту інфраструктури у Запоріжжі

Російські окупанти в неділю, 16 серпня, завдали удару по об’єкту інфраструктури у Запоріжжі, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
"Попередньо, без постраждалих", – написав Федоров у телеграм-каналі.
Російські окупанти в неділю, 16 серпня, завдали удару по об’єкту інфраструктури у Запоріжжі, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
"Попередньо, без постраждалих", – написав Федоров у телеграм-каналі.
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