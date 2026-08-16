Україна та Азербайджан посилюють взаємодію у сфері правоохоронної діяльності

Міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський провів телефонну розмову з міністром внутрішніх справ Азербайджану Вілаятом Ейвазовим, повідомляє пресслужба МВС України.

"Обговорили наше партнерство у правоохоронній сфері. Ключові напрями співпраці – це протидія організованій та транскордонній злочинності, кібербезпека та боротьба із шахрайством, посилення практичної взаємодії", – розповів Вигівський за результатами розмови.

Під час переговорів очільник українського відомства також поінформував колегу про поточну ситуацію в країні, зокрема про чергові російські обстріли цивільної інфраструктури та атаки на мирне населення.

Окрему увагу сторони приділили спільним гуманітарним ініціативам, зокрема у сфері охорони здоров’я, реабілітації та соціальної підтримки родин українських захисників.

"Лише за останній рік Азербайджанська Республіка прийняла дві групи ліцеїстів МВС. Діти мали змогу ознайомитись із культурою та історією країни, розширити свій світогляд. Також упродовж останніх років наші підрозділи отримали від Азербайджану обладнання для гуманітарного розмінування та техніку, яка забезпечує безперебійну роботу під час відключень світла. Вдячні Уряду Азербайджанської Республіки за підтримку України та допомогу системі МВС. Домовились посилювати наше партнерство", – резюмував Вигівський.