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Події

Кількість постраждалих в Одесі зросла до 4 людей – ОВА

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Кількість постраждалих внаслідок російського удару по Одесі в неділю, 16 серпня, зросла до 4 людей, повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Троє з них госпіталізовані", – написав Кіпер в телеграм-каналі.

Він уточнив, що серед постраждалих 42-річна жінка та троє чоловіків віком від 32 до 43 років.

Постраждалим надається вся необхідна допомога.

На місці події триває ліквідація наслідків атаки.

Як повідомлялося, росіяни вдарили реактивним безпілотником по поштовому відділенню у торговельному центрі в передмісті Одеси. Раніше було відомо про двох постраждалих.

#постраждалі #одеса
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