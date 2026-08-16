Україна вивела з ладу 7 із 10 найбільших логістичних центрів Wildberries – Міноборони

Сили оборони знищили вже 7 із 10 найбільших логістичних центрів Wildberries, повідомляє Міністерство оборони України в неділю, 16 серпня.

"У ніч на неділю після масштабної атаки безпілотників на Підмосков’я разом зі складом в Домодєдово також припинив роботу логістичний вузол компанії в індустріальному парку "Коледіно". Це був найбільший за площею склад Wildberries – 250 тисяч м²", – йдеться у повідомленні у Facebook.

В міністерстві наголосили, що російська логістика гостро відчуває наслідки війни, яку РФ принесла в Україну.