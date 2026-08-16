У Краматорську з-під завалів вилучили тіло чоловіка, загиблого внаслідок ударів 13 серпня

У Краматорську рятувальники вилучили з-під завалів зруйнованого внаслідок авіаударів 13 серпня багатоквартирного будинку тіло загиблого чоловіка.

"Упродовж 3 днів рятувальники проводили пошукові та аварійно-рятувальні роботи. Під час розбору завалів вони виявили та вилучили тіло чоловіка 1966 року народження", – йдеться у повідомленні ДСНС.

Загалом розібрано 107 тонн зруйнованих будівельних конструкцій. Роботи на місці завершені.

Як повідомлялося, 13 серпня російські війська атакували Краматорськ і Біленьке у проміжку між 20:30 та 20:56. Попередньо, ворог застосував авіабомби.

Внаслідок удару в багатоквартирному будинку обвалилися конструкції з першого по п’ятий поверхи. Під завалами опинилася людина.

Раніше було відомо, що внаслідок ударів щонайменше одна людина загинула і 15 поранені.