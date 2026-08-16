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В Києві введені обмеження руху вантажного транспорту

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В Києві введені обмеження руху вантажного транспорту

В Києві у зв’язку зі спекою введені обмеження на рух вантажного транспорту, повідомляє Патрульна поліція столиці.

"Задля збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено рухатися, коли температурні показники повітря +28 градусів та більше за Цельсієм. Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Перечекати спекотний період водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки в смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу.

#київ #обмеження #вантажівки
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