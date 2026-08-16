Петиція до Кабміну про підвищення оплати праці держслужбовців райдержадміністрацій набрала понад 5 тис. голосів

Петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом невідкладно підвищити рівень оплати праці державних службовців районних державних адміністрацій не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петицію було подано 15 травня і станом на 16 серпня вона набрала лише 5,3 тис. голосів із 25 тис. необхідних.

"Сьогодні саме працівники районних державних адміністрацій забезпечують безперервне виконання функцій держави на місцях в умовах воєнного стану, соціальної напруги та надзвичайно високого навантаження. Саме на районному рівні забезпечується реалізація державної політики, виконання державних програм, координація роботи з населенням та оперативне реагування на виклики воєнного часу. Попри це, рівень оплати праці державних службовців районного рівня залишається критично низьким та не відповідає рівню відповідальності, складності й суспільної важливості виконуваної роботи", – йшлося в петиції.

У зв’язку з цим автор петиції пропонував: невідкладно переглянути схеми посадових окладів держслужбовців райдержадміністрацій; забезпечити справедливий та конкурентний рівень оплати праці державних службовців районного рівня відповідно до рівня відповідальності та навантаження; усунути значний дисбаланс між оплатою праці держслужбовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування на аналогічних посадах.