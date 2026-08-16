В наступні дві доби на півночі та заході України очікуються дощі і грози

В понеділок, 17 серпня, в Україні без опадів, лише у більшості західних та північних областей вдень місцями короткочасні дощі, грози, повідомляє Укргідрометцентр.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 15-20°, вдень 26-31°.
В Києві без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень близько 30°.
Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 17 серпня в Києві була зафіксована в 2010 році і склала 35,7° тепла, найнижча вночі – 6,4° вище нуля в 1885 році.
У вівторок, 18 серпня, в західних, вдень і у більшості північних, Вінницькій та Одеській областях помірні, вночі у Закарпатській, місцями Волинській, Львівській та Чернівецькій областях значні дощі, грози.
Вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.
На решті території без опадів.
Вітер південний, вдень у західних областях північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 15-20°, вдень 28-33°. На заході країни вночі 11-16°, вдень 19-24°.
В Києві вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, грози. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень близько 30°.