Росіяни за тиждень випустили по Україні 1550 БПЛА, 1560 авіабомб і 62 ракети – Зеленський

По всій Україні екстрені служби працюють на місцях ранкових та нічних російських ударів, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"У Києві оперативно ліквідували пожежі, зараз тривають аварійні роботи. У місті та області росіяни поранили шістьох людей. Під ударами балістикою також були Кременчук і Кривий Ріг. Всюди, де росіяни дотягуються своєю балістикою, вони б’ють по цивільній інфраструктурі. У Кривому Розі двоє загиблих і ще 14 людей постраждали. Є загибла людина в Сумах. Мої співчуття рідним та близьким. Від ранку продовжується тривога у багатьох регіонах: росіяни випустили нову хвилю дронів", – написав Зеленський в телеграм-каналі.

Загалом, наголосив він, лише протягом цього тижня під ударами опинилися 13 областей.

"Ворог випустив по наших містах і громадах понад 1550 ударних дронів, майже 1560 авіабомб та 62 ракети. Серед них більшість – балістика різних типів", – розповів президент.

Він подякував усім службам – підрозділам ДСНС, поліції, медикам, – які першими прибувають на місця атак, допомагають людям, швидко спрацьовують на порятунок і відновлення життя.

"Дуже важливо, щоб ця самовідданість наших людей доповнювалася новими кроками партнерів для захисту неба. Коли північнокорейська балістика руйнує інфраструктуру і забирає життя тут, у Європі, не можна дозволити, щоб європейські перехоплювачі просто лежали на складах. Захист життя потрібен. Росію потрібно зупинити. Нові пакети – це буквально врятовані життя і захищена інфраструктура кожен день. Дякую кожному партнеру, який із цим допомагає", – резюмував Зеленський.