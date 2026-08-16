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Сили оборони уразили район зосередження ракетного підрозділу, залізничний міст та склади росіян – Генштаб ЗСУ

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Сили оборони уразили район зосередження ракетного підрозділу, залізничний міст та склади росіян – Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на 16 серпня підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих військових цілей, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Уражено район зосередження ракетного підрозділу противника у Резервному, що на території тимчасово окупованого українського Криму", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Окрім того, уражено залізничний міст у районі Світлодолинського Запорізької області, який окупанти використовують для забезпечення військової логістики та переміщення особового складу.

Також українські воїни уразили склади матеріально-технічних засобів та боєприпасів противника у Карлівці Донецької області.

"Робота по ключових військових цілях противника триває", – наголосили в Генштабі.

#сили_оборони #цілі #ураження
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