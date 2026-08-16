Росія ракетами обстріляла "ArcelorMittal Кривий Ріг", дві людини загинуло та 13 поранено

ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" (АМКР) вночі зазнало ракетного удару з боку країни-агресора, двоє людей загинуло та ще 13 співробітників підприємства та підрядних організацій поранені.

"В результаті атаки пошкоджені основні виробничі об’єкти енергетичного та доменного виробництва та частково зупинено виробничі процеси заводу. Наразі відповідні фахівці оцінюють обсяг завданої шкоди та можливості й строки відновлення", – йдеться у повідомленні компанії у неділю у Телеграм.

Зазначається, що був введений в дію план ліквідації надзвичайних ситуацій. На місці події працюють співробітники пожежної служби, департаменту охорони праці, рятувальники, медпрацівники. Постраждалим від ворожого ракетного удару надається вся необхідна медична допомога в медичних закладах міста.

АМКР нагадало, що в 2022 році вже зазнало руйнівного ракетного удару: тоді був зруйнований сортопрокатний цех та загинув співробітник.

"Наголошуємо, що наше підприємство є цивільним об’єктом гірничо-металургійної промисловості, й рішуче засуджуємо такі підступні ворожі атаки", – йдеться у повідомленні.