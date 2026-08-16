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У Кривому Розі з-під завалів дістали тіло ще одного загиблого внаслідок нічної атаки ворога – Вілкул

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Вже двоє загиблих внаслідок нічної ракетно-дронової атаки росіян на Кривий Ріг, повідомив голова ради оборони міста Олександр Вілкул в Телеграм-каналі.

"На жаль, з-під завалів деблоковано тіло ще одного загиблого, який раніше вважався зниклим безвісти. Молодий хлопець, 44 роки… Царство небесне. Співчуття рідним та близьким", – написав Вілкул у Телеграмі.

Відтак, за його інформацією загинули двоє цивільних, 13 постраждали. Окрім того пошкоджено 13 багатоквартирних будинків, медичний центр, ліцей, магазини.

#завали #атака_рф #кривий_ріг
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