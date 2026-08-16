Внаслідок обстрілу РФ зруйнована взуттєва фабрика виробника "Белста" на Одещині – засновниця

Виробничі потужності взуттєвої фабрики "Белста" зазнали суттєвих руйнувань внаслідок нічної атаки ворожих безпілотників у суботу, повідомила засновниця підприємства Алла Гінак у Facebook.

"Рано-вранці я приїхала на фабрику і побачила все на власні очі. І цей момент, думаю, назавжди закарбується в пам’яті. Підстанція вигоріла повністю – разом з усіма кабелями. Вщент вигоріла будівля їдальні. Будівля, де знаходився цех вишивки з дороговартісним обладнанням, не підлягає відновленню. На всьому підприємстві практично не залишилося вікон, а їх сотні. Пошкоджені вентиляція та дахи. Більшість сонячних панелей, які ми встановили лише рік тому, знищено. Вздовж фабрики згоріли дерева. А наша стіна, наш мурал, обвуглилася саме в тому місці, де зображена фабрика", – написала вона.

За її інформацією, серед працівників підприємства постраждалих немає, оскільки персонал під час повітряної тривоги перебував в укритті.

Алла Гінак наголосила, що підприємство планують відбудувати та відновити виробничий процес.

ТОВ "Взуттєва фабрика "Белста" (Одеська обл.) засноване у 2005 році та є одним із найбільших виробників домашнього взуття в Україні. Підприємство має повний виробничий цикл потужністю до 3,5 млн пар взуття на рік, а штат компанії налічує понад 1,5 тис. співробітників.