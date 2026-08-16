Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Захисники України знищили або подавили 88 засобів повітряного нападу росіян

1 хв читати
Додати як джерело
Захисники України знищили або подавили 88 засобів повітряного нападу росіян

Противник в ніч на 16 серпня (з 18:00 15 серпня) атакував Київ, Кременчук та Кривий Ріг протикорабельними ракетами "Онікс", балістичними ракетами "Іскандер-М"/С-400/KN-23 із Курської, Брянської та Воронезької обл., керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Херсонської обл., Бєлгородської обл., а також 106 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Міллерово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим, повідомили Повітряні Сили ЗСУ в Телеграм-каналі.

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено три керовані авіаційні ракети Х-59/69, а також 85 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів на півночі, півдні, сході та центрі країни. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях", – інформують ПС ЗСУ.

#ппо #ракети #бпла_рф
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

У Кривому Розі з-під завалів дістали тіло ще одного загиблого внаслідок нічної атаки ворога – Вілкул

У Кривому Розі з-під завалів дістали тіло ще одного загиблого внаслідок нічної атаки ворога – Вілкул

Вже двоє загиблих внаслідок нічної ракетно-дронової атаки росіян на Кривий Ріг, повідомив голова ради оборони міста Олександр Вілкул в Телеграм-канал…

Читати
Зеленський анонсував нові пакети санкцій проти російського ВПК, фінансового сектору та посередників

Зеленський анонсував нові пакети санкцій проти російського ВПК, фінансового сектору та посередників

Президент України Володимир Зеленський анонсував нові пакети санкцій проти російської воєнної промисловості, проти фінансового сектору та посередникі…

Читати