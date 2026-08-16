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Сили безпілотних систем уразили за добу 2204 ворожі цілі

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Сили безпілотних систем уразили за добу 2204 ворожі цілі
Фото: https://14reg.army

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 2204 цілі противника впродовж доби, повідомляють СБС в Телеграм-каналі станом на ранок неділі.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 416 одиниць особового складу, з яких 194 – ліквідовано; 64 точки вильоту БпЛА; 31 РЛС, РЕР, РЕБ та засобів зв’язку; 178 одиниць автомобільної техніки; 24 артилерійські системи; 406 безпілотних літальних апаратів противника типу "коптер", "крило", "шахед" та "гербера".

"З початку серпня (01-15.08) підрозділами угруповання СБС уражено 28158 цілей противника, з них 4998 — особового складу противника", – повідомили СБС.

#сбс #цілі #знищення
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