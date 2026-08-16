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Троє постраждалих через ворожі атаки у Київській області

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Троє постраждалих через ворожі атаки у Київській області

Троє цивільних постраждали внаслідок  атак росіян в Броварському районі, повідомив начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко в Телеграм-каналі.

"Сьогодні зранку внаслідок удару дронів у Броварському районі постраждало троє людей. Серед них – дитина. Їй надали необхідну допомогу на місці, госпіталізація не знадобилася. Жінку з осколковими пораненнями доправили до лікарні. Ще одному постраждалому медики також надали допомогу на місці. Внаслідок атаки пошкоджено приватний будинок і господарську споруду. У житловому будинку понівечені покрівля та вікна", – написав Ткаченко в Телеграмі.

 

#київська #обстріл
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