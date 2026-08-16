Один загиблий і 14 постраждалих внаслідок нічних атак ворога у Дніпропетровській області

Одна людина загинула і 14 постраждали під час нічних ударів ворога в Дніпропетровській області, повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа в Телеграм-каналі станом на 07:30 неділі.

"Одна людина загинула. 14 дістали поранень. Понад 20 разів ворог атакував 2 райони безпілотниками, артилерією та ракетами", – написав Ганжа у Телеграмі.

"У Кривому Розі понівечене промислове підприємство. Одна людина загинула. Ще 13 постраждали. У важкому стані до лікарні доправили 48-річного чоловіка. 10 людей госпіталізовані у стані середньої тякжкості. Інші постраждалі проходять обстеження. У Широківській та Грушівській громадах на Криворіжжі сталися пожежі. На Нікопольщині під ударом були райцентр, Марганецька, Мирівська, Покровська, Червоногригорівська громади. Пошкоджені інфраструктура, підприємство, багатоквартирний будинок, приватна оселя. Постраждав 55-річний чоловік. Лікуватиметься амбулаторно", – описав наслідки начальник Дніпропетровської ОВА.