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Пожежа на книжковому ринку сталася в Києві після нічної атаки, постраждали 3 людей

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Пожежа на книжковому ринку сталася в Києві після нічної атаки, постраждали 3 людей
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Кількість постраждалих внаслідок нічного обстрілу Києва російськими окупантами зросла до трьох, повідомляється в телеграм-каналі Київської міської військової адміністрації в неділю вранці.

"Станом на 07:20 відомо про трьох потерпілих від нічної ворожої атаки", – йдеться в повідомленні.

На сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій повідомляється, що внаслідок обстрілів горить ринок в Оболонському районі міста і принаймні двоє людей отримали травми саме там.

"В Оболонському районі сталася масштабна пожежа на території одного з ринків. Наразі відомо про двох постраждалих. На іншій локації вибуховою хвилею пошкоджено будівлю без подальшого загоряння. Також зафіксовано влучання у нежитлову будівлю", – йдеться в повідомленні.

На фотографіях з місця події видно, що мова йде про книжковий ринок біля станції метро "Почайна". Вогнем були охоплені ряди біля головного входу на ринок. На місці вночі працювали вогнеборці.

 

#київ #постраждалі #обстріл
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