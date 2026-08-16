16 серпня: Яке сьогодні свято, все про цей день

16 серпня відзначають Всесвітній день повітряних зміїв, День чоловічої краси.

Ще сьогодні Міжнародний день "Помахайте в камеру спостереження".

Православна церква вшановує пам'ять святого мученика Діомида; Третій Спас, або Свято перенесення Нерукотворного образу Господа Ісуса Христа.

День 1634 Російська агресія - Day 1634 Russian aggression

Всесвітній день повітряних зміїв

Присвячений повітряним зміям, які є одними з найстаріших літальних апаратів, що використовувалися людьми з різною метою протягом тисячоліть. Повітряні змії мають багату історію, яка починається в Китаї приблизно 3 тисячі років тому. Вони використовувалися для релігійних обрядів, з військовою метою, прогнозування погоди та навіть для розваг. Сьогодні повітряні змії є популярним хобі та спортивним заняттям у багатьох країнах світу.

День чоловічої краси

Заснований в Америці в 2007 році компанією American Crew, яка спеціалізується на виробництві чоловічих товарів для догляду за собою. Метою цього дня є заохочення чоловіків до догляду за своєю зовнішністю та здоров’ям, а також подолання стереотипів, пов’язаних із чоловічою красою.

Цього дня чоловіки можуть приділити час собі, відвідати салони краси, зайнятися спортом або просто відпочити.

Міжнародний день "Помахайте в камеру спостереження"

Міжнародний день "Помахайте в камеру спостереження" – це унікальне і дивне свято, яке відзначається щороку 16 серпня. Це день, коли людям у всьому світі пропонується помахати у камери спостереження, щоб заявити про приватність і стеження в сучасному суспільстві.

Ця подія, свого роду, Міжнародний день боротьби з камерами спостереження – це день, коли ми визнаємо тотальне спостереження, яке пронизує міста по всьому світу. У цей день, прийнято посміхатися і махати камерам спостереження, як жест на захист приватності і проти спостереження за нашими діями.

Народилися в цей день:

140 років від дня народження Марії Мірчук (1886-1963), української мовознавиці, перекладачки, педагогині (Німеччина);

130 років від дня народження Аполлінарії Карабіневич (1896-1971), української актриси, режисерки, педагогині, театрально-громадської діячки (США);

75 років від дня народження Михайла Юрійовича Рамача (1951-2023), сербського журналiста, перекладача, поета, сценариста, члена Національної Спілки письменників України;

70 років від дня народження Володимира Євгеновича Сердюка (1956), українського філолога, перекладача, літератора, режисера, кінознавця, кіноактора, журналіста, драматурга.

Ще цього дня:

1914 - Головна українська рада оприлюднює маніфест до українського народу з приводу Першої світової війни із закликом боротися за визволення України;

1925 - Прем'єра фільму Чарлі Чапліна "Золота лихоманка";

1960 - Кіпр проголошує незалежність;

1960 - Засновано Міжнародну академію астронавтики;

1972 - У Торонто відкривається Національна виставка, на якій уперше для західного світу були представлені виробники Китаю;

1995 - Більшість населення Бермудських островів на референдумі голосує проти незалежності й за збереження статусу британської колонії.

Церковне свято

Третій Спас, або Свято перенесення Нерукотворного образу Господа Ісуса Христа

Нерукотворного образу Господа Нашого Ісуса Христа. Святе Обличчя або Спас Нерукотворний, є одним з найбільш шанованих іконічних образів у християнстві. Згідно з традицією, цей образ з'явився дивовижним чином, без участі людських рук, на полотні або тканині, на якій Ісус витер своє обличчя.

Цей образ асоціюється з кількома різними легендами. Найбільш відома з них розповідає про короля Едесси (зараз це місто Шанліурфа в Туреччині) Авгара V, який був хворий на проказу. Він послав свого посланця до Ісуса, просячи про зцілення. Відповідно до цієї легенди, Ісус витер своє обличчя хусткою, і на тканині залишився його образ. Ця тканина була принесена Авгару, який, побачивши її, зцілився.

Святого мученика Діомида

Святий мученик Діомид жив на рубежі III–IV століть і був родом із міста Тарса в Кілікії. За професією він був лікар, який лікував не лише тілесні хвороби, а й навертав людей до християнської віри.

Під час гонінь імператора Діоклетіана на християн святого заарештували в місті Нікея. Дорогою на суд до Нікомидії він попросив зупинитися для молитви, під час якої помер своєю смертю. Воїни, щоб довести виконання наказу, відрубали йому голову, але одразу після цього осліпли. Коли ж вони за наказом імператора повернули голову до тіла мученика, їхній зір дивним чином відновився.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Іван, Олександр, Степан, Яків, Ганна.

З прикмет цього дня:

Ясний ранок із туманом — чекайте на теплу осінь та щедрий урожай. Дощ із грозою — до теплої осені, але з частими опадами найближчими тижнями. Вітер дме з півдня — зима буде сніжною. Птахи (зокрема журавлі) почали готуватися до відльоту — на заморозки в жовтні. Листя на березі чи інших деревах вже масово жовтіє та опадає — осінь буде ранньою.

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