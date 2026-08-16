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Один постраждалий і три пожежі в Києві внаслідок нічної ракетної атаки росіян

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Щонайменше одна людина постраждала внаслідок ракетної атаки росіян на Київ, повідомляють в офіційному Телеграм-каналі КМВА.

Натомість столичний голова Віталій Кличко повідомив про три пожежі через падіння уламків.

"В Оболонському районі, внаслідок атаки ворога, сталося падіння уламків та загоряння в нежитлових приміщеннях за двома адресами. Біля одного з приміщень палають кілька авто. У Голосіївському районі пожежа на території нежитлової забудови. Екстрені служби працюють на місцях.", – повідомив Кличко в Телеграмі станом на 03:42 неділі.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/7229

https://t.me/VA_Kyiv/19605

#київ #атака #постраждалий
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