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Україна приєдналася до санкцій ЄС проти Ірану

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Верховний представник ЄС Кая Каллас видала заяву про приєднання ряду держав, в т.ч. України, до санкцій Євросоюзу проти Ірану, через військову підтримку цією державою війни РФ проти України.

Документ має назву "Заява Верховного представника/Віце-президента від імені ЄС щодо приєднання деяких країн до обмежувальних заходів у зв'язку з військовою підтримкою Іраном агресивної війни Росії проти України, а також збройних угруповань на Близькому Сході та в регіоні Червоного моря" і опублікований на офіційному порталі EEAS (The European External Action Service – дипломатичної служби ЄС – ІФ-У) у п'ятницю.

У заяві йдеться про приєднання ряду партнерських країн до рішення про санкції щодо Ірану.

"Албанія, Боснія і Герцеговина, Ісландія, Ліхтенштейн, Молдова (Республіка), Чорногорія, Північна Македонія, Норвегія та Україна приєднуються до цього рішення Ради. Вони забезпечать відповідність своєї національної політики цьому рішенню. Європейський Союз бере до відома це зобов'язання та вітає його", – сказано у заяві Каллас.

Як повідомлялося, 29 липня глава дипломатії ЄС Кая Каллас закликала Іран припинити військову підтримку Росії під час телефонної розмови з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі, наголосивши, що постачання для Москви допомагають їй продовжувати атаки та завдавати втрат цивільному населенню України.

Джерело: https://www.eeas.europa.eu/eeas/statement-hrvp-behalf-eu-alignment-certain-countries-concerning-restrictive-measures-view-irans_en

#іран #санкції #єс
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