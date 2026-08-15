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Сили оборони відбили з початку доби 170 ворожих атак – Генштаб

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З початку доби відбулося  170 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22:00 суботи.

"Агресор здійснив 70 авіаційних ударів із застосуванням 208 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 7212 дронів-камікадзе та здійснив 1903 обстріли позицій наших військ та населених пунктів", – інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Костянтинівському та Покровському напрямках, де агресор здійснив відповідно 17 й 23 штурмові та наступальні дії. 

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/41887

#війна #ворог #генштаб #атаки
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