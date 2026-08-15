Делегація Нідерландського Червоного Хреста ознайомилася з діяльністю українських колег

Делегація Нідерландського Червоного Хреста ознайомилася з діяльністю Українського Червоного Хреста (УЧХ).

Як повідомив УЧХ у Фейсбуці, президент Українського Червоного Хреста Максим Доценко розповів делегації на чолі з генеральним директором Гармом Гооссенсом про основні напрями роботи, масштаби гуманітарного реагування та актуальні виклики. Окремо сторони обговорили подальшу співпрацю й підтримку людей, які постраждали внаслідок війни.

У програмі візиту були також поїздки до регіонів. На Житомирщині делегація відвідала Коростенську районну організацію УЧХ, поспілкувалася з волонтерами та людьми, які отримують допомогу. На Чернігівщині партнери відвідали обласну організацію, ознайомилися з програмами підтримки населення, зокрема з діяльністю мобільних реабілітаційних команд.

У Києві представники Нідерландського Червоного Хреста відвідали Центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України, до відновлення якого УЧХ долучився після російського ракетного обстрілу 8 липня 2024 року.

Партнери також ознайомилися з роботою загонів швидкого реагування Українського Червоного Хреста та їхньою взаємодією з ДСНС України, а також побували на місці одного з російських ударів у Києві та побачили наслідки ворожої атаки.