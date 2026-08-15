Німеччина відкликала ордер на арешт співвласника CEO Club Ukraine Карчука, його звільнили в Польщі

Німецька сторона відкликала Європейський ордер на арешт громадянина України, співвласника бізнес-клубу CEO Club Ukraine Дмитра Карчука, а польський суддя звільнив його, повідомив президент бізнес-клубу Сергій Гайдачук.

"Історія ще не завершена. Нам важливо з'ясувати в Німеччині, які саме дані Дмитра були використані, як вони потрапили до зловмисників і яким був механізм злочину, що зрештою призвів до його затримання в Польщі", – написав Гайдачук у Facebook.

Він також зазначив, що тепер не має жодних перешкод для повернення Карчука в Україну.

Як раніше повідомили ЗМІ, співвласника бізнес-клубу CEO Club Ukraine Дмитра Карчука затримали на польському кордоні на підставі міжнародного ордера за підозрою у викраденні у Німеччині два роки тому 171 електровелосипеда на суму EUR127 тис. Колеги та адвокати бізнесмена зазначають, що затримання могло бути пов'язане з використанням персональних даних Карчука сторонніми особами.