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Німеччина відкликала ордер на арешт співвласника CEO Club Ukraine Карчука, його звільнили в Польщі

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Німеччина відкликала ордер на арешт співвласника CEO Club Ukraine Карчука, його звільнили в Польщі
Фото: https://www.facebook.com/

Німецька сторона відкликала Європейський ордер на арешт громадянина України, співвласника бізнес-клубу CEO Club Ukraine Дмитра Карчука, а польський суддя звільнив його, повідомив президент бізнес-клубу Сергій Гайдачук.

"Історія ще не завершена. Нам важливо з'ясувати в Німеччині, які саме дані Дмитра були використані, як вони потрапили до зловмисників і яким був механізм злочину, що зрештою призвів до його затримання в Польщі", – написав Гайдачук у Facebook.

Він також зазначив, що тепер не має жодних перешкод для повернення Карчука в Україну.

Як раніше повідомили ЗМІ, співвласника бізнес-клубу CEO Club Ukraine Дмитра Карчука затримали на польському кордоні на підставі міжнародного ордера за підозрою у викраденні у Німеччині два роки тому 171 електровелосипеда на суму EUR127 тис. Колеги та адвокати бізнесмена зазначають, що затримання могло бути пов'язане з використанням персональних даних Карчука сторонніми особами.

 

#звільнення #карчук
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