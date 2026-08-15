Зеленський привітав Польщу з річницею Битви за Варшаву та Днем ЗС

Президент України Володимир Зеленський поздоровив Польщу з річницею Битви за Варшаву та Днем Збройних сил Польщі.

"Ми пам'ятаємо, як доля польського народу та держави вирішувалася в тій битві, і як просування більшовиків було зупинено спільними зусиллями. Сто шість років тому українські війська допомогли захисникам Польщі оборонити Варшаву та стримати просування більшовиків на захід", – написав президент України у соцмережі Х.

Зеленський наголосив що, як і під час боротьби за свободу в минулому, сьогодні об'єднані зусилля народів мають вирішальне значення.

"І сьогодні Москва мусить програти так само. І сьогодні об'єднані зусилля народів мають значення так само. І сьогодні доля держав вирішується так само – доля України та наших сусідніх країн. Ми пам'ятаємо, скільки ми можемо досягти, допомагаючи один одному. Ми боремося за свободу", – написав він.