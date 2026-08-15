Зеленський доручив розробити закон про національні святині Українського народу – указ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №726/2026 "Про національні святині Українського народу", яким доручив Кабінету міністрів до 24 серпня розробити проєкт закону про їхній захист.

Згідно з указом, законопроєкт має визначити критерії надання статусу національної святині Українського народу та порядок формування відповідного переліку. До нього пропонується включати, зокрема, пам'ятки національного значення та об'єкти Всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО, які є визначними центрами історичної пам'яті, духовності й культури Українського народу.

Уряду пропонується унормування питання щодо формування переліку національних святинь Українського народу.

Також уряд має передбачити додаткові заходи охорони таких об'єктів, державні програми їх захисту та відповідальність за їхнє знищення і руйнування.

Кабміну доручено активізувати роботу щодо включення українських об'єктів культурної спадщини до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та вдосконалити державну політику у сфері охорони пам'яток в умовах російської агресії.

МЗС, серед іншого, має посилити інформування міжнародної спільноти про злочини РФ проти культурної спадщини України та роботу щодо притягнення Росії до відповідальності. Також відомство має сприяти залученню міжнародної фінансової допомоги, репарацій та інших стягнень з РФ для охорони, збереження і реставрації українських пам'яток.

Указ набирає чинності з дня його підписання – 15 серпня 2026 року.

Як повідомлялось раніше в суботу, Зеленський на урочистій державно-церковній церемонії з нагоди відзначення 975-річчя Києво-Печерської лаври анонсував підготовку до Дня незалежності законопроєкту про українські національні святині.

"Я прошу парламент підтримати відповідний закон, щоб визначити чітко: що є нашими святинями та які кроки потрібні для захисту наших святинь на всій території нашої держави", – сказав він.

Зеленський також наголосив, що статус національної святині України, який буде закріплений законом, має дати більше можливостей усім, хто працює для захисту української спадщини.

Крім того, за його словами, це означатиме посилення і в умовах праці, і в фінансових можливостях, і в політичних та юридичних можливостях для захисту українських святинь, музейних колекцій, загалом української спадщини.