На Дніпропетровщині 17 людей поранено через ворожі атаки

У Дніпропетровській області станом на 18:30 суботи 17 людей дістали поранень через ворожі атаки, повідомив очільник обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Ганжа у Телеграмі.

"Понад 50 разів ворог атакував 5 районів безпілотниками і авіабомбою", – зазначив він.

На Нікопольщині Понівечені підприємство, ринок, рейсовий автобус, приватна оселя. У важкому стані до лікарні доправили двох жінок 54 років. Жінки 55 і 76 років й 20-річний чоловік лікуватимуться амбулаторно. Також постраждали 12-річний хлопчик та 46-річна жінка. Вони під наглядом медиків.

У Синельниківському районі пошкоджені підприємство, відділення банку, Постраждали 5 людей

У Павлограді понівечені приватні оселі, автівки. Поранень дістали двоє чоловіків.

У Кривому Розі пошкоджені інфраструктура й автомобіль. Чоловіків 55 і 34 років доправили до лікарні у важкому стані. 61-річний чоловік госпіталізований у стані середньої тяжкості.