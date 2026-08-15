Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

На Дніпропетровщині 17 людей поранено через ворожі атаки

1 хв читати
Додати як джерело
На Дніпропетровщині 17 людей поранено через ворожі атаки

У Дніпропетровській області станом на 18:30 суботи 17 людей дістали поранень через ворожі атаки, повідомив очільник обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Ганжа у Телеграмі.

"Понад 50 разів ворог атакував 5 районів безпілотниками і авіабомбою", – зазначив він.

На Нікопольщині Понівечені підприємство, ринок, рейсовий автобус, приватна оселя. У важкому стані до лікарні доправили двох жінок 54 років. Жінки 55 і 76 років й 20-річний чоловік лікуватимуться амбулаторно. Також постраждали 12-річний хлопчик та 46-річна жінка. Вони під наглядом медиків.

У Синельниківському районі пошкоджені підприємство, відділення банку, Постраждали 5 людей

У Павлограді понівечені приватні оселі, автівки. Поранень дістали двоє чоловіків.

У Кривому Розі пошкоджені інфраструктура й автомобіль. Чоловіків 55 і 34 років доправили до лікарні у важкому стані. 61-річний чоловік госпіталізований у стані середньої тяжкості.

#дніпропетровська_область #обстріли
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський анонсував нові пакети санкцій проти російського ВПК, фінансового сектору та посередників

Зеленський анонсував нові пакети санкцій проти російського ВПК, фінансового сектору та посередників

Президент України Володимир Зеленський анонсував нові пакети санкцій проти російської воєнної промисловості, проти фінансового сектору та посередникі…

Читати