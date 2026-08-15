Буданов про 975-річчя Лаври: Ламається вся гілка російської пропаганди. Звідси пішло все. І Москва звідси була побудована

Керівник Офісу президента України генерал-лейтенант Кирило Буданов у день відзначення 975-річчя Києво-Печерської лаври наголосив, що це найбільша православна святиня світу, яка є київською, і нагадав, що і "Москва звідси була побудована".

"Лавра – найбільша православна святиня світу, і ламається вся гілка російської пропаганди, якщо ти це усвідомлюєш. Звідси пішло все. І Москва звідси була побудована. Все звідси пішло, не навпаки. А якщо жити в іхній (російській – ІФ-У) парадигмі, то всього цього не має існувати. Бо за їх розумінням Україну Ленін створив, а це не вкладається в те, що майже тисяча років Лаврі" – сказав він журналістам у суботу, відповідаючи на питання щодо маніпуляцій з боку РФ стосовно Києво-Печерської лаври.

Буданов висловив впевненість, що Кремль намагатиметься певний час вдаватися до маніпуляцій стосовно Лаври, але вона є київською.

"(...) 975 років Лаврі – відповіді хто звідки пішов – очевидні", – додав очільник Офісу президента.

Окремо він зазначив, що Києво-Печерська лавра "завжди була святинею православ’я, і такою й залишається".

"Ніякої політики не може бути в таких речах. І жодного "руского міру", – наголосив генерал

Як повідомлялося, у Києві, в свято Успіння Пресвятої Богородиці, відбулася урочиста державно-церковна церемонії з нагоди відзначення 975-річчя Києво-Печерської лаври.