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Українські рятувальники повернулися з Франції після майже двотижневої місії з гасіння лісових пожеж

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Рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій повернулися з Франції, де майже два тижні допомагали стримувати масштабні лісові пожежі.

"Це була перша місія української команди з надання допомоги державі – члену ЄС в межах Механізму цивільного захисту ЄС. До складу зведеного підрозділу увійшли 70 рятувальників і 15 одиниць спеціальної техніки", – написав міністр внутрішніх справ Іван Вигівський у телеграм-каналі.

За його словами, українські рятувальники патрулювали лісові масиви, за допомогою БпЛА виявляли нові загоряння та разом із колегами стримували вогонь.

Ці дні стали не лише спільною роботою, а й досвідом, який об'єднав рятувальників з України, Франції, Словаччини та інших країн.

"Для українців ця місія стала можливістю поділитися своїм унікальним досвідом, здобутим під час повномасштабної війни", – наголосив глава МВС.

Він також зазначив, що робота української команди отримала високу оцінку від керівництва Франції та вдячність місцевих жителів.

#рятувальники #повернення #франція
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