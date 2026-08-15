Зеленський: Треба бути абсолютно нікчемними і глупими, щоб ударити по Лаврі, але Росія це зробила

Президент України Володимир Зеленський закликав посилити міжнародні зусилля для захисту української культурної та духовної спадщини від російської агресії.

"Треба бути абсолютно нікчемними і абсолютно глупими, щоб ударити по Лаврі. Але Росія це зробила", – сказав Зеленський на урочистій державно-церковній церемонії з нагоди відзначення 975-річчя Києво-Печерської лаври в суботу в Києві.

За його словами, російські удари по українських святинях підкреслюють важливість збереження української спадщини та привернення уваги світу до суті війни РФ проти України.

"Треба зробити значно більше, щоб цю війну зупинити, щоб цю красу захистити і щоб у історії наших українських святинь було продовження", – наголосив президент.

Він закликав державні інституції до "нового підходу" у роботі зі збереження культурної спадщини, зокрема до активнішого пошуку міжнародних ресурсів і фінансування.

Також Зеленський наголосив на необхідності системних державних кроків разом із міжнародними партнерами для притягнення Росії та її воєнних злочинців до відповідальності за удари по культурній і духовній спадщині України.

Президент закликав посилити співпрацю з ЮНЕСКО та іншими міжнародними інституціями, а також включати більше українських святинь до світової спадщини ЮНЕСКО.

Окремо він наголосив на необхідності політичної та санкційної роботи для захисту українських святинь на всій території країни, зокрема в тимчасово окупованому Криму.

"Ніхто інший, крім нас, не подбає про збереження місць духовної сили України та пам’яті кримськотатарського народу", – сказав Зеленський.

Президент висловив переконання, що наступні покоління українців мають бачити у національних святинях "не Росію, а життя України".